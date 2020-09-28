مدير الاستخبارات الخارجية الروسي يعلق على الوضع في قره باغ

قال سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، للصحفيين اليوم الاثنين، إن تصعيد النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ، أمر مؤسف، ولا يمكن حله إلا سياسيا ودبلوماسيا".

وأضاف: "بالطبع، يعتبر تصعيد النزاع بين أذربيجان وأرمينيا أمرا مؤسف. ولسوء الحظ، هناك ضحايا، والطرفان يستخدمان الأسلحة الثقيلة أيضا. نحن نرى أن هذه القضية لا يمكن حلها إلا من خلال الأساليب السياسية والدبلوماسية، وروسيا تسعى دائما من أجل السلام بكل طريقة ممكنة".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمنية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

المصدر: نوفوستي