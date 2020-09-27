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سقوط قذيفة هاون في الجانب الإيراني جراء النزاع العسكري بين أذربيجان وأرمينيا (صورة)

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سقوط قذيفة هاون في الجانب الإيراني جراء النزاع العسكري بين أذربيجان وأرمينيا (صورة)
Reuters
وحدات أرمنية في أراضي جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها.
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط قذيفة هاون على جانب من حدود إيران تم إطلاقها خلال الاشتباكات العسكرية بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

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وأوضحت تقارير محلية أن القذيفة سقطت في منطقة زراعية في قرية خلف بيغلو بمنطقة خدا آفرين في إقليم أذربيجان الشرقي المتاخم لدولتي أذربيجان وأرمينيا شمال غرب إيران.

وشددت على أن القذيفة لم تنفجر ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، دون أن توضح من قبل أي طرف تم إطلاقها.

واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة حادة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

سقوط قذيفة هاون في الجانب الإيراني جراء النزاع العسكري بين أذربيجان وأرمينيا (صورة)
RT
سقوط قذيفة هاون في الجانب الإيراني جراء النزاع العسكري بين أذربيجان وأرمينيا

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على قره باغ، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

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