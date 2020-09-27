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رئيس أذربيجان يعلن نجاح "الهجوم المضاد" على خطوط التماس في قره باغ

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رئيس أذربيجان يعلن نجاح
Reuters Vasily Fedosenko
رئيس أذربيجان، إلهام علييف
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أعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأحد، أن "القوات المسلحة الوطنية تشن عملية ناجحة لرد هجوم القوات الأرمنية على خطوط التماس في إقليم قره باغ".

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وقال علييف في خطاب بثه التلفزيون الحكومي: "الجيش الأذربيجاني يشن هجوما مضادا ناجحا، أسفر عن تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تحرير عدد من البلدات".

وأعرب رئيس أذربيجان عن ثقته بأن تضع العملية العسكرية "حدا لاحتلال الأراضي الأذربيجانية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بأن أرمينيا بدأت قصفا عنيفا لمواقع جيش أذربيجان، مضيفة أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

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من جهته، قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكولا باشينيان، إن القوات الأذربيجانية بدأت الهجوم باتجاه إقليم قره باغ، فيما أوردت وزارة الخارجية الأرمنية أن الجيش الأذربيجاني يقصف بلدات ومدن المنطقة، بما فيها مدينة ستيباناكيرت، عاصمة "جمهورية قره باغ" (غير المعترف بها دوليا).

ويجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتصالات مكثفة لحث الطرفين على وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار.

المصدر: تاس

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