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الخارجية الروسية: لافروف يجري اتصالات مكثفة لخفض التصعيد في قره باغ

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الخارجية الروسية: لافروف يجري اتصالات مكثفة لخفض التصعيد في قره باغ
Reuters
مدافع أرمنية قرب حدود إقليم قره باغ
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الوزير سيرغي لافروف يجري اتصالات مكثفة بسبب تصاعد النزاع في إقليم قره باغ.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إنه "على خلفية تفاقم الوضع في قره باغ يجري لافروف اتصالات مكثفة لحث الطرفين على وقف إطلاق النار وبدء محادثات من أجل إعادة الوضع إلى استقراره".

وفي وقت سابق من اليوم، دعت موسكو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار، وسط تقارير عن تدهور الوضع الأمني في المنطقة بشكل حاد وسقوط ضحايا جراء القصف الذي يتعرض له الإقليم من كلا الطرفين.

فيما أفاد مصدر دبلوماسي في أنقرة بأن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ولافروف بحثا، في اتصال هاتفي اليوم الأحد التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ.

المصدر: تاس

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