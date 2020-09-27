علييف يعلن سقوط ضحايا جراء قصف من الجانب الأرمني

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم، إن الجيش الأذربيجاني يقوم بقصف منشآت عسكرية في أرمينيا.

وأضاف في خطاب متلفز، حول تفاقم الوضع على خط التماس في قره باغ: "هذا الصباح، قامت القوات المسلحة الأرمنية، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، بقصف مواقع الجيش الأذربيجاني والعديد من المراكز السكنية في مناطق مختلفة. ونتيجة للقصف، وقعت إصابات في صفوف السكان المدنيين وبين العسكريين ... ويقوم الجيش الأذربيجاني بضرب مواقع عسكرية أرمنية في الوقت الراهن".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في قره باغ. ووفقا لها أسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

وبحسب وزارة الدفاع الأرمنية، فإن قره باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".

المصدر: تاس