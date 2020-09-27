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الجيش الأذربيجاني: لا حاجة إلى التعبئة العسكرية العامة

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الجيش الأذربيجاني: لا حاجة إلى التعبئة العسكرية العامة
Sputnik Владимир Вяткин
عناصر من الجيش الأذربيجاني.
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أعلن الجيش الأذربيجاني أنه لا يرى حاليا أي حاجة للتعبئة العسكرية العامة على خلفية التصعيد مع الجانب الأرمني، مشيرا إلى أن قواته المسلحة ممونة بشكل كامل.

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وقالت هيئة التعبئة والتجنيد، في بيان أصدرته ظهر الأحد: "نذكر بأن استدعاء المواطنين للخدمة العسكرية يجري بناء على الأحكام القانونية ذات الصلة. والقوات المسلحة الأذربيجانية مكتملة تماما في الوقت الحالي بالتوافق مع متطلبات القانون".

وأضاف البيان أنه "يمكن استدعاء عسكريي القوات المسلحة عند الضرورة... لإشراكهم في مهمام مناسبة بهدف الدفاع عن البلاد وضمان أمن الدولة، لكن هذه الضرورة لا توجد اليوم".

واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة عنيفة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مراكز سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا الجانب الأذربيجاني بشن "ضربات جوية وصاروخية" على قره باغ، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

المصدر: وكالات

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