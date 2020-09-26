بايدن يشبّه ترامب بوزير الدعاية النازية في حكومة هتلر

شبّه المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب بوزير الدعاية النازي الشهير جوزيف غوبلز خلال عهد أدولف هتلر.

وفي حديثه لشبكة "إم إس إن بي سي"، قال بايدن إن ترامب حاول ترويج فكرة خاطئة عنه تفيد بأنه "اشتراكي"، واتهم ترامب بتكرار هذه الفكرة بهدف التأثير على الناخبين المترددين.

وأضاف: "ترامب يشبه غوبلز نوعا ما. تردد كذبة لأطول فترة ممكنة، وتستمر في تكرارها وتكرارها إلى أن تصبح معلومة عامة".

وغوبلز هو سياسي نازي ألماني ووزير الدعاية في ألمانيا النازية من 1933 إلى 1945.

كان أحد أقرب شركاء هتلر وأكثرهم تفانيا، وكان معروفا بمهاراته في التحدث أمام الجمهور، كما أنه صاحب عبارة "لا تكف عن الكذب حتى يصدقك الناس".

المصدر: RT