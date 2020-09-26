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ترامب: سأكون محرجا جدا في حال فوز "جو النائم"

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ترامب: سأكون محرجا جدا في حال فوز
Reuters TOM BRENNER
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زعيم حقيقي، وليس كمنافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن.

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وأكد ترامب أنه سيكون محرجا جدا في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، معتبرا أن كثرة استخدام بايدن لكلمة "Lid"، بمعنى "دعونا نخلص"، دليل واضح على أنه رجل كسول.

كما أكد الرئيس الأمريكي، أنه لن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا إذا أقدم الديمقراطيون على تزوير نتائج التصويت عبر البريد.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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