دول البلطيق توسع عقوباتها ضد قيادة بيلاروس

أعلنت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا اليوم الجمعة عن توسيع قوائمها السوداء الخاصة بالمسؤولين البيلاروسيين الممنوعين من دخول أراضيها.

ونشرت الخارجية اللاتفية قائمة جديدة تضم أسماء 101 من المسؤولين البيلاروسيين تعتبرهم حكومة ريغا متورطين في "أعمال العنف والقمع بحق المدنيين المناهضين لنتائج الانتخابات الرئاسية" التي جرت في البلاد في أغسطس الماضي.

وتضم القائمة السوداء الموسعة التي نشرتها الخارجية الإستونية أسماء 98 مسؤولا بيلاروسيا آخر.

بدوره، أكد وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيتشوس على حسابه في "تويتر" أن بلاده بالتنسيق مع جارتيها لاتفيا وإستونيا ستوسع اليوم بشكل ملموس عدد المسؤولين البيلاروسيين المدرجين على قائمة العقوبات، على خلفية "عمليات القمع المتواصلة بحق شعب بيلاروس".

وتضم القائمة السوداء الجديدة المتفق عليها بين دول البلطيق مسؤولين في إدارة رئيس بيلاروس ووزارات الداخلية والاتصالات والطوارئ والمحكمتين العليا والدستورية والنيابة العامة والتلفزيون والإذاعة الوطنيين ولجنة الانتخابات المركزية وغيرها من المؤسسات الحكومية.

المصدر: وكالات