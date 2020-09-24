واشنطن ولندن وأوتاوا تخطط لفرض عقوبات على مسؤولين في بيلاروس

أعلنت بريطانيا أنها تستعد، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، لفرض عقوبات على مسؤولين في بيلاروس بتهمة تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ووصف وزير الخارجية البريطاني دونيميك راب، في كلمة أمام البرلمان اليوم الخميس، مراسم تنصيب ألكسندر لوكاشينكو رئيسا لبيلاروس لولاية سادسة (والتي جرت في مينسك أمس دون الإعلان مسبقا) بأنها "احتيالية"، مضيفا: "في هذا السياق، وجهت فريق العقوبات في وزارة الخارجية بإعداد قائمة عقوبات ماغنيتسكي ضد هؤلاء المتورطين في المخالفات الخطيرة لحقوق الإنسان".

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وأكد راب وجود تنسيق بين لندن وواشنطن وأوتاوا بشأن الموضوع من أجل إعداد القوائم السوداء الجديدة بشكل عاجل، مشيرا إلى أن الدول الثلاث تنظر في "كامل طيف الأفراد" المشتبه فيهم بالتورط في تلك المخالفات المزعومة، دون الكشف عن أي أسماء.

وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على الموضوع أن العقوبات الثلاثية قد تدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة.

وسبق أن خططت بريطانيا لفرض عقوبات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي على قيادة بيلاروس، لكن التكتل الأوروبي فشل في التوصل إلى توافق بهذا الشأن بسبب معارضة قبرص.

المصدر: رويترز