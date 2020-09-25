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الولايات المتحدة.. أب يصد الرصاص بجسده عن أطفاله (فيديو)

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الولايات المتحدة.. أب يصد الرصاص بجسده عن أطفاله (فيديو)
أب يتلقى الرصاص بجسده لحماية أطفاله في الولايات المتحدة
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أظهر فيديو لحظة صد أب الرصاص عن أطفاله الثلاثة بجسده بعد وقوع إطلاق نار بشكل مفاجئ داخل معرض لبيع السيارات في منطقة برونكس بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الأب كان جالسا مع أطفاله الثلاثة في منطقة الانتظار بمعرض السيارات، قبل أن يقترب رجل من النافذة خلفهم ويطلق النار.

وبسرعة وضع الأب أطفاله على الأرض وقام بحمايتهم مع استمرار إطلاق النار، فيما سارع كل من بالمعرض إلى الهرب من الرصاص.

وأصيب الأب برصاصة في ساقه، ليزحف بعدها لإبعاد أطفاله عن منطقة الرصاص واستمر في حمايتهم من الطلقات النارية ومن زجاج النافذة المحطم والمنهار عليهم.

ويرقد الأب في مستشفى بنيويورك حاليا وحالته مستقرة، فيما لم يصب أطفاله بأذى.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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