ترامب يوقع على قانون الرعاية الصحية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على قانون "أوباما كير" الرامي إلى التخفيف عن المواطن الأعباء المالية المترتبة على الرعاية الصحية.

ورسم ترامب خلال زيارته إلى ولاية كارولينا الشمالية المتأرجحة، ما يسميه المساعدون "رؤية" للحصول على رعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة، وتكاليف أقل للعقاقير الطبية، وخيارات أكبر للمستهلكين.

ورغم أن إدارة ترامب أحرزت بعض التقدم في أهداف الرعاية الصحية الخاصة بالقانون، إلا أن التغييرات الرئيسية التي وعد بها قد أعاقته.

ومن بين النقاط التي سلط ترامب الضوء عليها في أمره التنفيذي، كان وعده بـ"وضع شروط موجودة مسبقا تغطيها شركات التأمين".

وتعمل إدارة الرئيس الأمريكي على إلغاء هذه الشروط المشمولة بقانون الرعاية الميسرة في المحاكم الفدرالية.

المصدر: "وكالات"