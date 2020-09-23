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البرازيل.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ 4.6 مليون حالة

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البرازيل.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز الـ 4.6 مليون حالة
Globallookpress Omar De Oliveira
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 33281 إصابة جديدة بفيروس كورونا و869 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وتشير بيانات وزارة الصحة، التي نشرتها يوم الأربعاء، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 4 ملايين و624 ألفا و885 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 138 ألفا و977 شخصا.

يذكر أن البرازيل سجلت ثالث أكبر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وثاني أكبر حصيلة الوفيات بعد الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية لا تزال المنطقة الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 8 ملايين حالة من أصل الـ 31 مليون حالة عالميا.

 

المصدر: رويترز

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