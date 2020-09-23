البيت الأبيض يكشف موعد إعلان ترامب عن مرشحه للمنصب الشاغر في المحكمة العليا

أفاد البيت الأبيض اليوم الأربعاء بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن اسم مرشحه للمنصب الشاغر في المحكمة العليا يوم السبت عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش.

وكان ترامب قد صرح في 19 سبتمبر بأنه قد يختار المرشح للمقعد الشاغر في المحكمة العليا بعد وفاة القاضية المعروفة، روت بيدير غينزبورغ، مؤكدا أن هذا المنصب يمكن أن تتولاه امرأة.

وأوضح الرئيس الأمريكي وقتها أن "الإجراءات تمضي سريعا وأتمنى اختيار القاضي قريبا، ربما سيتم ذلك الأسبوع القادم".

وتوفيت غينزبورغ، القاضية الأمريكية المخضرمة التي تعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في البلاد، يوم 18 سبتمبر عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك قبل أقل من شهرين على انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكانت الراحلة تعد القاضي الأكبر سنا في المحكمة العليا.

وكان المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أكد أنه سيلغي حال فوزه في الانتخابات، الترشيح الذي سيختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمنصب الشاغر في المحكمة العليا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد في مدينة فيلاديلفيا: "في حال فوزي في الانتخابات سيتم سحب الترشيح الذي سيعرضه ترامب. أنا باعتباري رئيسا جديدا سيكون من يختار خلفا لغينزبورغ".

المصدر: وكالات