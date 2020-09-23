"طالبان" تقتل 28 جنديا أفغانيا بعد استسلامهم
Reuters OS
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قتل عناصر حركة طالبان 28 جنديا أفغانيا استسلموا بعد حصار دام أياما عديدة في منطقة جيزاب بإقليم أوروزغان وسط البلاد.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث باسم حاكم إقليم أوروزغان، زارغا إيبادي، قوله اليوم الأربعاء: "لقد وعدت حركة طالبان الجنود المستسلمين بعدم إيذائهم، لكنها لم تلتزم بوعدها وقتلت 28 جنديا".
وقالت السلطات الأفغانية إن عناصر طالبان هاجموا العديد من النقاط الأمنية وأحكموا سيطرتهم على مناطق مختلفة من جيزاب في الأيام الماضية.
وذكرت وسائل الإعلام أن العنف في المنطقة اندلع في أعقاب محادثات السلام بين كابول وطالبان.
المصدر: وكالات