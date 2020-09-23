سفير واشنطن لدى إسرائيل: الإمارات لن تتسلم "إف-35" إلا بعد 6-7 أعوام

أكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن الإمارات لن تحصل في المستقبل المنظور على أسلحة أمريكية متطورة ومنها مقاتلات "إف-35".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن فريدمان قوله، في مقابلة سيجري نشرها بالكامل لاحقا، إنه حتى إذا أبرمت هناك صفقة بشأن بيع "إف-35" من الولايات المتحدة إلى الإمارات فإن الدولة الخليجية لن تتسلم أولى الطائرات بموجبها إلا بعد ستة أو سبعة أعوام على الأقل.

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وصرح الدبلوماسي الأمريكي: "تحاول الإمارات على مدى ستة أو سبعة أعوام، الحصول على "إف-35"، وفترة التسليم ستكون على الأرجح ستة أو سبعة أعوام أخرى اعتبارا من الآن".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن الولايات المتحدة والإمارات تأملان في التوصل إلى اتفاق أولي بشأن الصفقة المزعومة حتى أوائل ديسمبر.

وفند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأنباء عن موافقته على الصفقة المحتملة كشرط من الشروط المطروحة من قبل أبوظبي لإبرام اتفاق السلام مع تل أبيب.

المصدر: جيروزاليم بوست + وكالات