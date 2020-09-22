 
مباشر

رويترز عن مصادر مطلعة: مساع لاتفاق بشأن صفقة بيع مقاتلات "إف - 35" للإمارات بحلول ديسمبر

أخبار العالم العربي

رويترز عن مصادر مطلعة: مساع لاتفاق بشأن صفقة بيع مقاتلات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/os92

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الولايات المتحدة والإمارات تأملان في التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن صفقة المقاتلات "إف-35" بحلول ديسمبر المقبل.

إقرأ المزيد
صحيفة عبرية: إسرائيل ستصنع أجنحة
صحيفة عبرية: إسرائيل ستصنع أجنحة "F-35" للإمارات

ولفتت الوكالة في هذا السياق إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس كيفية صياغة الاتفاق دون إثارة اعتراضات إسرائيلية.

وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية أن الهدف يتمثل في التوصل إلى اتفاق أولي قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني في الثاني من ديسمبر.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا