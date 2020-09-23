مستشارة سابقة للبيت الأبيض: الولايات المتحدة أصبحت موضع شفقة في العالم

اعتبرت المستشارة السابقة للبيت الأبيض لشؤون روسيا، فيونا هيل، أن العالم في الآونة الأخيرة ينظر وبشكل متزايد إلى الولايات المتحدة، باعتبارها "موضع شفقة".

وقالت هيل، في حديث لقناة "CNN"، الثلاثاء: "يجري النظر إلينا بشكل متزايد، بما في ذلك من قبل حلفائنا، باعتبارنا موضع شفقة، لأنهم مصدومون بمثل هذه الدرجة من الأحداث التي تجري في داخل بلادنا، وبأكلنا لأنفسنا أحياء بسبب الانقسامات بيننا".

وأضافت هيل التي كانت شاهد عيان خلال مسائلة الكونغرس بشأن مسألة عزل ترامب: "نحن من يفعل كل ذلك، ليس الروس أو الصينيون أو أحد آخر، نحن من يقوم بذلك بأنفسنا".

واعتبرت المستشارة السابقة للبيت الأبيض، التي تركت منصبها يوم 19 يوليو 2019، أنه لن يتم اعتبار الولايات نموذجا في حال لم تحل مشاكلها الداخلية.

وتابعت: "ما يقوض بالحقيقة سمعتنا، هو أن الناس يرون ماذا يحصل هنا، في الولايات المتحدة... التعامل الفاشل مع COVID-19، المشاكل العرقية، الاستقطاب السياسي، المسرحيات التي نعرضها على العالم، كل ذلك يدفع هذا التوجه".

كما شددت هيل على أنه سيكون من الصعب أن يبقى حلف الناتو على قيد الحياة في حال انتخاب الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، لولاية ثانية.

المصدر: "CNN" + وكالات