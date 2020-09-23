بكين: اتفقنا مع الهند على عدم إرسال مزيد من القوات إلى الحدود

أعلنت الصين أنها اتفقت مع الهند على عدم إرسال المزيد من القوات إلى حدودهما المتنازع عليها وتفادي أي أعمال من شأنها أن تعقد الوضع هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين عسكريين من الدولتين اجتمعوا أمس الاثنين وتبادلوا الآراء بخصوص حدودهما المتنازع عليها في الهيمالايا.

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وجرى الاتفاق أيضا على ألا يقدم أي جانب على اتخاذ خطوات من جانب واحد في المنطقة.

يذكر أن التوترات على الحدود بين الصين والهند تصاعدت في يونيو الماضي، وأدت إلى اشتباك أسفر عن مقتل 20 عسكريا هنديا وخسائر في صفوف الجيش الصيني أيضا.

وقالت الصين والهند في 11 سبتمبر الجاري إنهما وافقتا على تهدئة الوضع وإقرار "السلام والاستقرار" في أعقاب اجتماع دبلوماسي على مستوى عال في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: رويترز