المشتبه بها في محاولة تسميم ترامب تمثل أمام المحكمة الثلاثاء

أفادت مصادر لقناة CTV News الأمريكية بأن المرأة التي يشتبه بها في إرسال طرد مسمم إلى الرئيس دونالد ترامب ستمثل أمام المحكمة بمدينة بافالو في ولاية نيويورك يوم الثلاثاء.

وكان من المتوقع أن تمثل أمام المحكمة اليوم الاثنين، ولكن الجلسة تم تأجيلها ليوم الغد.

وأشارت المصادر إلى أنها قد تكون ضالعة في إرسال طرود مماثلة إلى مختلف العناوين في ولاية تكساس، بما في ذلك إلى مقر للشرطة بمدينة ميشن.

إقرأ المزيد

وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت أنها تجري عملية في كيبيك على خلفية إرسال طرد يحتوي على مادة الريسين السامة إلى البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عن اعتراض الرسالة السامة الموجهة إلى البيت الأبيض. وأفادت تقارير إعلامية بتوقيف شخص على صلة بالقضية عند محاولة دخول الولايات المتحدة عبر الحدود الكندية. وأوضحت قناة "سي إن إن" أن الحديث يدور عن توقيف امرأة.

المصدر: نوفوستي