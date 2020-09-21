وزير العدل التركي يدين الإساءة إلى أردوغان ويدعو نظيره اليوناني إلى اتخاذ إجراءات

دان وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، إساءة صحيفة يونانية للرئيس رجب طيب أردوغان، ودعا نظيره اليوناني إلى التعامل بحساسية مع ما وقع واتخاذ الخطوات اللازمة.

وقال وزير العدل التركي: "أدين بشدة إساءة صحيفة يونانية للرئيس أردوغان، وهو أمر لا أخلاقي ويستدعي اتخاذ الخطوات اللازمة سريعا".

واعتبر الوزير أن ما وقع أمر خطير وغير مقبول.

هذا وقد بدأ محامون يمثلون الرئيس رجب طيب أردوغان، إجراءات مقاضاة صحيفة يونانية بسبب عنوان مسيئ لأردوغان نُشر الأسبوع الماضي.

ونشرت صحيفة يونانية الأسبوع الماضي، عنوانا بالتركية "سكتير جيت سيد إردوغان" ومعناها التقريبي اللعنة عليك يا إردوغان، بجانب صورة الرئيس التركي.

المصدر: الأناضول