نيابة أنقرة ترفع قضية ضد صحيفة يونانية بسبب عنوان مسيئ لأردوغان

أفادت وسائل إعلام تركية بأن محامين يمثلون الرئيس رجب طيب أردوغان بدأوا إجراءات مقاضاة صحيفة يونانية بسبب عنوان مسيئ لأردوغان نُشر الأسبوع الماضي.

وجاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة أن "التعبيرات المستخدمة في الصحيفة الموجهة لرئيسنا تظهر التدهور الأكثر إثارة للاشمئزاز في الأخلاق. وإذا نظرت إلى صمت المجتمع اليوناني، يتضح أن هذا التدهور قد تجاوز حدوده".

بدوره قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق، إن استخدام صحيفة يونانية عنوانا مسيئا للرئيس رجب طيب أردوغان، سيظل لطخة عار في تاريخ الصحافة اليونانية.

وأعرب أكار عن إدانته الشديدة لتلك "العبارة المنحطة للغاية الواردة في صحيفة يونانية، والتي لا علاقة لها بالعمل الصحفي".

ونشرت صحيفة يونانية الأسبوع الماضي، وكتبت عنوانا بالتركية "سكتير جيت سيد إردوغان" ومعناها التقريبي "اللعنة عليك" بجانب صورة الرئيس التركي.

المصدر: وكالات