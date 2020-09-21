للمرة الثانية في أقل من أسبوع حريق جديد في مخيم للاجئين باليونان

قالت وسائل إعلام إن حريقا اندلع في مخيم فاثي للاجئين بجزيرة ساموس اليونانية، وسط أضرار مادية لبعض المقصورات، دون تسجيل إصابات بين اللاجئين.

وبحسب المصادر، فقد شوهد الحريق في المخيم فاثي، وسط ضرر لبعض المقصورات المخصصة للأطفال القصر غير المصحوبين من ذويهم .

إقرأ المزيد

ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة أن الحريق تمت السيطرة عليه.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي اندلع حريق كبير بالقرب من مخيم فاثي للمهاجرين، وهو مخيم موريا في جزيرة ساموس نفسها، الواقعة شمال شرق بحر إيجة، وتم احتجاز من يشتبه في قيامهم بالحرق المتعمد.

المصدر: وكالات