البرازيل تسجل 363 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية البرازيلية خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضا بنحو ضعفين في حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة مع اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الأحد عن رصد 363 وفاة و16389 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 33057 إصابة و739 وفاة في اليوم السابق).

وفي تعليق يسلط الضوء على سبب هذا التراجع الحاد، أشارت الوزارة إلى أن ولايات توكانتينس وأمابا ورورايما لم تنشر اليوم إحصاءات محدثة بشأن حصيلة ضحايا الوباء.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البرازيل حتى اليوم إلى 4544629 إصابة مؤكدة منها 136895 حالة وفاة، أي ثاني أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: RT + رويترز