إيران.. 183 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 3097 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 422140، كذلك سجلت 183 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى24301 وفاة.

وقالت وزارة الصحة إن 3898 في حالة حرجة وهم يخضعون الآن للعلاج في العناية المركزة.

وبلغ عدد المتعافين من المرض منذ بدء تفشي الوباء 359570 شخصا.

وأعلنت الوزارة أن 15 محافظة مصنفة الآن مناطق حمراء بسبب تفشي الوباء.

المصدر: RT + وكالات