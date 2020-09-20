مسؤول عسكري إسرائيلي لا يستبعد أن يكون نصر الله هدفا للاغتيال

لم يستبعد قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أمير برعام، أن يكون الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، هدفا للاغتيال "في ظل ظروف معينة"، دون أن يحددها.

وقال في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، وهو قائد المنطقة الشمالية التي تشمل الحدود مع لبنان وسوريا، إنه "في ظل ظروف معينة، قد يكون الأمين العام لحزب الله هدفا"، مضيفا أنه "في الوقت الحالي هذا ليس مناسبا، لكن الأمور يمكن أن تتغير".

وأكد أنه في حال تمكن حزب الله من قتل جنود إسرائيليين "فلن يكون وحده من سيدفع الثمن، بل أيضا سكان جنوب لبنان".

ودعا برعام، نصر الله إلى "التصرف بعقلانية، وألا يعترف، بأثر رجعي، بأنه أخطأ في تقييم الرد الإسرائيلي، كما حدث له عام 2006".

المصدر: الأناضول