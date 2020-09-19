إيران.. معظم الأقاليم بوضع صحي خطير ووفيات كورونا تجاوزت 24 ألفا

تجاوز عدد الوفيات في إيران 24 ألفا جراء فيروس كورونا، فيما أعلنت السلطات الصحية أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير.

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وقالت وزارة الصحة الإيرانية السبت، إنها سجلت 2845 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 419.043، وأعلنت أيضا عن تسجيل 166 وفاة جديدة بالفيروس وارتفاع الإجمالي إلى 24.118.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 375.632، مشيرة إلى أن 3.893 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3.719.210.

وأكدت الوزارة أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، موزعين كما يلي:

13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، قزوين.

15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: أذربيجان الغربية، البرز، فارس، لرستان، هرمزغان، أردبيل، بوشهر، كرمانشاه، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان جنوبي، مركزي، إيلام، غلستان، خوزستان.

المصدر: RT