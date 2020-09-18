تركيا: لن نتفاوض حول إنشاء اتحاد فدرالي في قبرص

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لا تنوي خوض أي مفاوضات حول إنشاء اتحاد فدرالي في جزيرة قبرص.

وقال تشاووش أوغلو، في حديث لوكالة "الأناضول"، الجمعة: "لا معنى للدخول في مغامرة جديدة غامضة من أجل الاتحاد الفيدرالي في قبرص، مصيرها الفشل".

ولفت إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، إلى عقد اجتماع غير رسمي لمجموعة "5+1" (الأمم المتحدة و3 دول ضامنة أي تركيا واليونان وبريطانيا وشطرا قبرص) بمقترح من تركيا.

وبين أن سبب اقتراح هذا الاجتماع هو لاتخاذ قرار بشأن ما سيتم التفاوض عليه قبل بدء المفاوضات الرسمية.

وتابع: "أولويتنا هنا هي الخيارات خارج مقترح الفدرالية في قبرص، إذا ظهرت أفكار مثل، دولتين أو اتحاد كونفدرالي أو أي فكرة أخرى مماثلة، فيمكننا تقييمها".

وأردف: "إذا كنا سنواصل التفاوض بشأن الفدرالية، فلن نحتاج إلى عقد هذا الاجتماع غير الرسمي 5+1".

وأوضح تشاووش أوغلو: "القضية القبرصية التي لم يتم حلها حتى اليوم قد تحل بهذه الطريقة، وإلا فإننا على يقين بأننا إذا تفاوضنا من أجل الفدرالية فلن نتوصل إلى نتيجة".

ومنذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما جمهورية شمال قبرص المعلنة من طرف واحد والتي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في يوليو 2017.

المصدر: "الأناضول" + وكالات