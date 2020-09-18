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عدد إصابات كورونا في البرازيل يلامس 4.5 مليون حالة

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عدد إصابات كورونا في البرازيل يلامس 4.5 مليون حالة
Reuters RICARDO MORAES
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيلها 39797 إصابة جديدة بفيروس كورونا و858 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

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وأشارت بيانات الوزارة، التي نشرتها يوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 4 ملايين و495 ألفا و183 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا منذ بد انتشار الوباء 135 ألفا و793 حالة.

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: رويترز

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