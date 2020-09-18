تركيا تنشئ هيئة لمكافحة "الدعاية المضادة"

قالت الرئاسة التركية يوم الجمعة إنها شكلت إدارة جديدة لمكافحة محاولات "التلاعب والتضليل" التي تستهدف البلاد.

وقالت إن واجبات هذه الوحدة تشمل عمليات الاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات خلال أوقات الكوارث الوطنية والطوارئ والحروب وكذلك كشف "العمليات النفسية والدعاية وعمليات تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا".

وكثيرا ما انتقد "حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يحكم البلاد منذ 18 عاما، وسائل الإعلام الأجنبية، لكنه تعرض للانتقاد لإساءة معاملة الصحفيين في الداخل.

وفي العام الماضي قال معهد الصحافة الدولي إن هناك أكثر من 120 صحفيا محتجزا في السجون التركية وإن الوضع لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ التي استمرت عامين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في عام 2016.

وقال معهد الصحافة الدولي إن مئات الصحفيين حوكموا منذ محاولة الانقلاب بتهم تتصل أساسا بالإرهاب.

ووجهت السلطات اتهامات إلى كثير من الأتراك بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنها تضمنت إهانات لأردوغان وأعضاء حكومته وهجوما على أسلوب مواجهة جائحة كورونا.

المصدر: "رويترز"