اليونيسف: جائحة كورونا جعلت 150 مليون طفل إضافي يقعون في براثن الفقر

كشف تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن تفشي جائحة كورونا جعل 150 مليون طفل إضافي حول العالم في دائرة الفقر.

#كوفيد_19: 150 مليون طفل إضافي في العالم سيغرقون في براثن الفقر بحسب أحدث التحليلات



هذا بحسب @UNICEFinArabic و @savechildrenmee



ويشير التحليل إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر ليس أكثر من ذي قبل فحسب، بل إن أفقر الأطفال سيزدادون فقرا أيضا‼️https://t.co/5dq7Qd4p3x — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) September 17, 2020

وذكرت المنظمة أنه منذ بداية الجائحة هناك زيادة بنسبة 15% في عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار طفل.

وأشار التقرير إلى أن أكثر أطفال العالم فقرا يزدادون فقرا، وحذر من أنه من المحتمل أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، في بيان صحافي: "أكثر ما يثير القلق أننا أقرب إلى بداية هذه الأزمة من نهايتها".

المصدر: وكالات