الحكومة الأفغانية تأمل في التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار مع "طالبان"

أكد وفد الحكومة الأفغانية إلى مفاوضات السلام الأفغانية الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، أنه يسعى للاتفاق على وقف إطلاق النار مع حركة "طالبان".

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي الأفغاني، اليوم الخميس، قوله: "نأمل بالتوصل إلى وقف إطلاق النار".

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جدير بالذكر أن المفاوضات حول المصالحة في أفغانستان بين الحكومة و"طالبان" انطلقت في العاصمة القطرية يوم السبت الماضي.

وتهدف المفاوضات إلى وضع حد للنزاع المسلح بين القوات الحكومية والحركة المستمر منذ نحو 20 عاما.

المصدر: رويترز