أمير قطر يلتقي وفدي الحكومة الأفغانية و"طالبان" في محادثات السلام

ذكرت وسائل إعلام قطرية رسمية، الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى بممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، متمنيا لهم النجاح في محادثات السلام في الدوحة.

وشهدت العاصمة القطرية أمس السبت مراسم افتتاح المحادثات بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ 19 عاما في أفغانستان.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية على "تويتر"، أن "الشيخ تميم التقى برئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بأفغانستان عبد الله عبد الله والوفد المرافق له".

سمو أمير البلاد المفدى خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية بأفغانستان، والوفد المرافق في مكتبه بالديوان الأميري، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في مفاوضات السلام الأفغانية.#قناpic.twitter.com/4vyCSYD69f — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 13, 2020



ونقلت الوكالة عن الشيخ تميم قوله لعبد الله، إنه "يتمنى أن تكلل المفاوضات بالنجاح لتحقيق طموحات الشعب الأفغاني في الوحدة الوطنية والتقدم والازدهار".

وأشارت الوكالة في تغريدة منفصلة، إلى أن "أمير البلاد عبر عن ذلك أيضا خلال لقاء مع رئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني برادار بحضور الوفد المرافق له أيضا".

سمو أمير البلاد المفدى خلال استقباله رئيس المكتب السياسي لطالبان الأفغانية والوفد المرافق في مكتبه بالديوان الأميري، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في مفاوضات السلام الأفغانية.#قناpic.twitter.com/IvOJWOb5Yq — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 13, 2020

وانطلقت أمس السبت، في العاصمة القطرية الدوحة محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" بهدف إنهاء صراع بين الجانبين يدور منذ أكثر من عقدين ويمثل أيضا أطول عمل عسكري للولايات المتحدة في الخارج.

المصدر: "رويترز + قنا"