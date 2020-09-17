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ترامب: الأمريكيون لن يتمكنوا من معرفة نتائج تصويت دقيقة هذا العالم بسبب الاقتراع بالبريد

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ترامب: الأمريكيون لن يتمكنوا من معرفة نتائج تصويت دقيقة هذا العالم بسبب الاقتراع بالبريد
Reuters Leah Millis
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأمريكيين لن يتمكنوا من معرفة نتائج تصويت دقيقة في الانتخابات الرئاسية هذا العام بسبب إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد للناخبين.

وقال ترامب على صفحته في "تويتر"، اليوم الخميس، إنه بسبب الكم الهائل وغير المسبوق من بطاقات الاقتراع "غير المرغوب فيها"، التي سيتم إرسالها إلى "الناخبين أو في أي مكان آخر هذا العام، قد لا يتم تحديد نتائج انتخابات 3 نوفمبر بدقة، وهو ما يسعى إليه البعض".

ودعا دونالد ترامب  إلى إنهاء توزيع بطاقات الاقتراع بالبريد "قبل فوات الأوان" والذهاب للتصويت حضوريا في مراكز الاقتراع.

وانتقد ترامب، الذي يأمل في إعادة انتخابه لولاية ثانية، دعوات الديمقراطيين للتصويت عبر البريد، والتي قال إنها قد تعرض أمن وسلامة الانتخابات للخطر.

ويشك الديموقراطيون بدورهم في أن ترامب يقوم بتخريب عمل قطاع البريد ويحاول عن عمد تأخير تسليم الرسائل لإثبات شكوكه بشأن التصويت في الانتخابات عن بعد.

المصدر: نوفوستي

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