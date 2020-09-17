جولة جديدة من المفاوضات الفنية بين تركيا واليونان في مقر الناتو بهدف تخفيف التوتر

استضاف مقر حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، اجتماعا جديدا بين وفدين عسكريين تركي ويوناني، بهدف نزع فتيل التوتر بين الطرفين في شرق البحر المتوسط.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن الاجتماع الرابع بين وفدها ونظيره اليوناني عقد اليوم في مقر حلف الناتو لـ"بحث سبل فض النزاع"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تعقد جولة خامسة من المفاوضات بين الطرفين الأسبوع القادم

وعقد أول اجتماع بين الوفدين في العاشر من سبتمبر الجاري، وفقا للاتفاق الذي توصل إليه الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا لوضع آليات خاصة بتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

المصدر: وكالات