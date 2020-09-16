أردوغان يطلب العدل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، أن على الدول الأوروبية أن تكون "عادلة ومتزنة" في مسألة الخلافات القائمة في شرق المتوسط.

وقال في لقاء أجراه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إن "الخلافات في شرق المتوسط يمكن حلها بالمفاوضات طالما توفرت مقاربة بناءة وقائمة على العدل".

وأشار، إلى "ضرورة أن تكون الدول الأوروبية عادلة ومتزنة في حكمها"، مشددا على "مواصلة بلاده تطبيق سياسات حازمة وفعالة بخصوص حقوق تركيا".

وحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة.

المصدر: "الأناضول"