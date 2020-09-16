الهند تتخطى عتبة الـ5 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أصبحت الهند اليوم الأربعاء ثاني دولة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة تخطت عتبة الخمسة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية صباح اليوم عن تسجيل 90123 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 5020359 منها 995933 حالة نشطة و3942360 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في الهند منذ أمس بواقع 1290 حالة وفاة جديدة وبلغت 82066 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة إلى أن نحو نصف عدد الإصابات المسجلة في البلاد (48.5%) يعود إلى ثلاث ولايات أكثر تضررا بالجائحة، وهي ماهاراشترا وكارناتاكا وأندرا برديش.

وسجلت حصيلة الإصابات بكورونا في الهند منذ بداية الشهر الجاري سلسلة قفزات غير مسبوقة على مستوى العالم.

المصدر: RT