كيم يبعث رسالة إلى الرئيس الصيني

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، تعهد فيها بمواصلة تطوير علاقة بلاده مع الصين ودعم جهودهما المشتركة للدفاع عن الاشتراكية.

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وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء، فقد أشاد كيم في رسالة جوابية على تهنئة شي بمناسبة الذكرى الـ 72 لتأسيس كوريا الشمالية، بالرئيس الصيني والحزب الشيوعي الصيني لنجاحهما في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن كيم أعرب "عن رغبته في بذل قصارى جهده لتطوير الصداقة مع شي وبين البلدين، كذلك تطوير الثروة والخيار الاستراتيجي للحزبين وشعبي البلدين إلى مرحلة جديدة متقدمة من النضال المشترك من أجل الدفاع عن الاشتراكية وتمجيدها".

المصدر: يونهاب