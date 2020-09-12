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كيم جونغ أون يعاين أضرار الأعاصير ميدانيا بعد إشاعات عن مرضه

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كيم جونغ أون يعاين أضرار الأعاصير ميدانيا بعد إشاعات عن مرضه
Reuters
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتفقد المناطق المتضررة من الأعاصير الأخيرة.
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تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون المناطق المتضررة من الأعاصير والأمطار الموسمية التي تهاطلت على البلاد متسببة بفيضانات، وعاين أشغال إعادة البناء والترميم في المناطق المنكوبة.

يأتي نشاط كيم، الذي نقلت أخباره وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيونغ يونغ، بعد معلومات صحفية تم تداولها خلال الأسابيع الأخيرة زعمت أنه يعاني من مشاكل صحية أبعدته عن إدارة شؤون البلاد.

وأكد كيم خلال جولته الميدانية لتقييم الوضع، حسب وكالة الأنباء المركزية، أن أضرار الأعاصير كبيرة ومكلفة لاقتصاد البلاد، قائلا إن الاقتصاد "واجه مصاعب ومحن بسبب الأضرار الكبيرة" التي خلفتها موجة "الأمطار الغزيرة والأعاصير (...) في الآونة الأخيرة". غير أن الزعيم مرتاح "لما تم إحرازه من تقدم في إعادة الإعمار في قرية تايتشونج ري الواقعة في مقاطعة هوانجهاي الشمالية" المتضررة من الاضطرابات الجوية وفق الوكالة.

كيم جونغ أون يعاين أضرار الأعاصير ميدانيا بعد إشاعات عن مرضه
Reuters
الرئيس خلال معاينة حجم الخسائر وتفقد أشغال الترميم والبناء.

وبشأن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها كوريا الشمالية في ظل الفاتورة المكلفة للخسائر الناجمة عن الاضطرابات الجوية الأخيرة، دعا كيم جونغ أون إلى مراجعة الخطط الاقتصادية لتدارك الأوضاع ورفع تحدي العقوبات المفروضة على البلاد من الخارج وتداعيات أزمة وباء كورونا.

المصدر: وكالة رويترز.

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