سلطات باربادوس تنوي تنحية إليزابيث الثانية عن عرش بلادها

أعلنت ساندرا ماسون الحاكمة العامة لدولة باربادوس، أن سلطاتها تعتزم إعلان البلاد، جمهورية اعتبارا من عام 2021، وعدم الاعتراف بعد ذلك بالملكة إليزابيث الثانية كرئيسة للدولة.

ونقل موقع "لوب باربادوس"، عن ماسون قولها خلال افتتاحها للدورة البرلمانية: "لقد حان الوقت لنضع ماضينا الاستعماري خلف ظهورنا. الشعب، يريد رئيسا للدولة من بين أبنائه. ستتخذ باربادوس الخطوة المنطقية التالية نحو السيادة الكاملة، وستصبح جمهورية بحلول ذلك الوقت، عندما سنحتفل بالذكرى الخامسة والخمسين لاستقلالنا. بعد حصولنا على الاستقلال، قبل أكثر من نصف قرن، لم يعد من الممكن الشك في قدرة بلادنا على ممارسة الحكم الذاتي".

باربادوس، هي دولة جزيرة في جزر الأنتيل الصغرى. تقع الجزيرة في المنطقة الغربية من شمال المحيط الأطلسي على بعد 100 كيلومتر شرق جزر ويندوارد والبحر الكاريبي. تبعد باربادوس حوالي 168 كم إلى الشرق من جزر سانت فنسينت والجرينادينز، ومسافة 400 كم إلى الشمال الشرقي من ترينيداد وتوباغو. تقع بربادوس خارج حزام الأعاصير الرئيسي في المحيط الأطلسي.

نالت باربادوس، الاستقلال عن بريطانيا في عام 1966، لكن الملكة إليزابيث الثانية، لا تزال قائدة للبلاد.

المصدر: نوفوستي