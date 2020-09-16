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ظريف حول "بوليتيكو": مصادرها مسؤولون ومصادر ترامب صحافة

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ظريف حول
Reuters
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رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على مزاعم وسائل الإعلام الغربية حول خطة إيرانية لاغتيال سفيرة أمريكية، مغردا على "تويتر": حان وقت اليقظة.

وكتب ظريف في تغريدته مساء أمس، أن "الكذاب المقرب من ترامب ضلل الرئيس بتحذيرات كاذبة ليدفعه إلى اغتيال العدو الأول لداعش (سليماني)".

وتابع قائلا إن "الكذاب ما زال يحاول ليتمكن من خلال تحذيرات كاذبة جديدة من خداع ترامب وجره إلى أم المهالك".

وأشار ظريف إلى مزاعم صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية حول وجود خطة لاغتيال سفيرة أمريكا في جنوب إفريقيا، وقال إن "مصادر بوليتيكو هي مسؤولون أمريكيون ومصادر ترامب تقارير صحفية".

وأكد وزير الخارجية الإيراني "أن زمن اليقظة قد حان".

وكانت الصحيفة الأمريكية ادعت نقلا عن تقارير استخباراتية ومسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن إيران ما زالت تحاول الانتقام لدم الفريق قاسم سليماني، كما نقلت عن مصادر غير معروفة أن طهران تنوي اغتيال سفيرة أمريكا في جنوب إفريقيا لانا ماركس.

المصدر: إرنا

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