ظريف حول "بوليتيكو": مصادرها مسؤولون ومصادر ترامب صحافة

رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على مزاعم وسائل الإعلام الغربية حول خطة إيرانية لاغتيال سفيرة أمريكية، مغردا على "تويتر": حان وقت اليقظة.

The habitual liar bamboozled @realdonaldtrump into assassinating ISIS' enemy #1 by raising a false alarm.



Now he's trying to sucker him into mother of all quagmires by leaking a new false alarm.



-Politico source: “US officials"



-Trump source: “press reports”



Time to wake up. pic.twitter.com/2oBbbsWnxN — Javad Zarif (@JZarif) September 15, 2020

وكتب ظريف في تغريدته مساء أمس، أن "الكذاب المقرب من ترامب ضلل الرئيس بتحذيرات كاذبة ليدفعه إلى اغتيال العدو الأول لداعش (سليماني)".

وتابع قائلا إن "الكذاب ما زال يحاول ليتمكن من خلال تحذيرات كاذبة جديدة من خداع ترامب وجره إلى أم المهالك".

وأشار ظريف إلى مزاعم صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية حول وجود خطة لاغتيال سفيرة أمريكا في جنوب إفريقيا، وقال إن "مصادر بوليتيكو هي مسؤولون أمريكيون ومصادر ترامب تقارير صحفية".

وأكد وزير الخارجية الإيراني "أن زمن اليقظة قد حان".

وكانت الصحيفة الأمريكية ادعت نقلا عن تقارير استخباراتية ومسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن إيران ما زالت تحاول الانتقام لدم الفريق قاسم سليماني، كما نقلت عن مصادر غير معروفة أن طهران تنوي اغتيال سفيرة أمريكا في جنوب إفريقيا لانا ماركس.

المصدر: إرنا