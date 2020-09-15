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انطلاق اجتماع فني تركي يوناني في بروكسل حول شرق المتوسط

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انطلاق اجتماع فني تركي يوناني في بروكسل حول شرق المتوسط
Reuters
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن انطلاق اجتماع فني بين وفدين عسكريين تركي ويوناني بمقر حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث سبل فض النزاع بين البلدين في شرق المتوسط.

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وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أعلن في 4 سبتمبر الجاري عن بدء مباحثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات تجنب حدوث مناوشات في شرق المتوسط وبحر إيجة.

وعقد الاجتماع الأول بين وفدي البلدين في 10 سبتمبر الجاري في مقر الناتو أيضا.

وقبل يومين سحبت تركيا سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" والسفن الحربية المرافقة لها إلى ميناء أنطاليا من منطقة متنازع عليها بين تركيا واليونان في شرق المتوسط للصيانة.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن سحب السفينة لا يعني أن تركيا تتراجع عن خطتها في المنطقة، متهما اليونان بتصعيد التوتر في شرق المتوسط وتقويض الحوار.

المصدر: الأناضول

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