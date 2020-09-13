تركيا: سحب "أوروتش رئيس" ليس تنازلا عن حقوقنا وعلى اليونان عدم الانجرار وراء ماكرون

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن انسحاب سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" من منطقة منتازع عليها بين بلاده واليونان في شرق المتوسط لا تعني تراجع أنقرة عن حقوقها هناك.

وأكد آكار في حوار مع وكالة "الأناضول" اليوم الأحد أن السفينة ستنفذ تحركات أخرى في المنطقة وفقا للخطة المرسومة، مضيفا: "لن نتراجع عن حقوقنا في شرق المتوسط".

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وحمل الوزير السلطات اليونانية المسؤولية عن تصعيد التوتر في شرق المتوسط وتقويض الحوار، من خلال نشر أسلحة في 18 جزيرة تابعة لها في مخالفة للاتفاقات المبرمة مع تركيا.

وطالب وزير الدفاع التركي أثينا بـ"التخلي عن التصرفات المستفزة التي من شأنها تصعيد التوتر"، مبديا قناعته بأن "التوتر والحركات الاستفزازية لن تفيد أيا كان وخصوصا اليونان".

كما شن هجوما جديدا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهما إياه بالتحريض والسعي إلى "إثارة الفتنة"، مشدد على أن الشعب التركي "لا يقيم أي وزن" لتصريحات الزعيم الفرنسي.

ودعا الوزير اليونانيين إلى "عدم الانجرار وراء المبادرات التي يطرحها ماكرون في محاولة لإنقاذ نفسه"، مضيفا: "من الواضح أن سياسات السيد ماكرون أفلست، وهو يسعى للعب بعض الأدوار بهدف التغطية على ذلك".

وشدد على أن أنقرة تؤيد الحوار وترغب في حل المشاكل الإقليمية عبر الوسائل السلمية والسياسية، مبديا استعداد تركيا لاستضافة اجتماع رابع لحلف الناتو بخصوص الوضع في شرق المتوسط.

وتابع: "نحن على حق ولا نتردد في الحوار والتفاوض".

المصدر: الأناضول