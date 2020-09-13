تركيا تسحب سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" من شرق المتوسط.. واليونان ترحب

عادت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" والسفن الحربية المرافقة لها إلى ميناء أنطاليا من منطقة متنازع عليها بين تركيا واليونان في شرق المتوسط، في خطوة وصفتها أثينا بـ"الإيجابية".

وانقضت منتصف الليلة الماضية فترة سريان رسالة أصدرتها تركيا عبر نظام التلكس الملاحي البحري الدولي "نافتكس" بشأن تنفيذ السفينة أعمال التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل جزيرتي ساكيلاروبولو ورودس اليونانيتين، ولم تقم أنقرة، رغم التوقعات، بتجديد هذه الرسالة.

وتؤكد المواقع الخاصة بتتبع حركة الملاحة البحرية أن "أوروتش رئيس" راسية حاليا في ميناء أنطاليا.

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، في حديث لقناة "سكاي" المحلية اليوم الأحد أن عدم تجديد تركيا رسالة "نافتكس" بشأن أعمال التنقيب في المنطقة يمثل خطوة إيجابية، مضيفا أن أثينا الآن "تقيمها وتتابعها".

وأفاد موقع Haberler التركي بأن حكومة أنقرة قررت تعليق أنشطة السفينة التي كانت من المتوقع أن تستمر حتى 25 سبتمبر، على خلفية المفاوضات التي انطلقت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بين مسؤولين أتراك ويونانيين في مقر حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل بهدف تخفيف التوتر في شرق المتوسط.

المصدر: RT + وكالات