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الغرب يحث السعودية على إطلاق سراح الناشطات ومحاكمة قتلة خاشقجي

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الغرب يحث السعودية على إطلاق سراح الناشطات ومحاكمة قتلة خاشقجي
Reuters
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أعربت عشرات الدول الغربية عن قلقها اليوم الثلاثاء، من استمرار السعودية في احتجاز ناشطات، ودعت إلى تقديم من يقف وراء مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى العدالة.

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وبحسب وكالة "رويترز"، فقد أعربت 30 دولة في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن قلقها من استمرار اعتقال ناشطات في السعودية.

وتحدثت ألمانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى "الاعتقالات المطولة في السعودية للمدافعات عن حقوق المرأة" بما في ذلك لجين الهذلول.

وأضافت "نشدد على ضرورة المساءلة الكاملة والمحاكمة الشفافة للمتورطين في مقتل جمال خاشقجي".

وقرأت الدنمارك بيانا مشتركا منفصلا نيابة عن حوالي 29 دولة، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا، حثت فيه المملكة على "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين" وأعربت عن قلقها بشأن مصير "خمس ناشطات على الأقل". 

المصدر: رويترز

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