صحيفة: حملة ترامب الانتخابية تستخدم صورة طائرات روسية في الإعلانات

قالت صحيفة "بوليتيكو"، أمس الاثنين، إن حملة دونالد ترامب الانتخابية، استخدمت صورة طائرات وبنادق آلية روسية، في حملتها الدعائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر.

وأضافت الصحيفة، أن الحديث يدور عن إعلان على الإنترنت، تم عرضه على المستخدمين في الولايات المتحدة في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر. وفيه ظهرت مجموعة من العسكريين المسلحين، وحلقت خلفهم ثلاث طائرات. كتب على الصورة: "ادعموا قواتنا".

A digital ad released by the Trump Make America Great Again Committee on Sept. 11 calling on people to “support our troops” uses a stock photo of Russian-made fighter jets and weaponshttps://t.co/DfwfTWNKQo — POLITICO (@politico) September 15, 2020

وأكد مختصون قابلتهم الصحيفة أن الطائرات في الصورة، ليست أمريكية، بل طائرات ميغ 29 روسية الصنع، وفي أيدي الجنود بنادق آلية من طراز AK-74.

وخلص المنشور إلى أنه تم استخدام صور من الإنترنت لوضع وتركيب اللوحة الإعلانية.

وقالت الصحيفة في تعليقها: "الإعلان الصادر في 11 سبتمبر عن لجنة ترامب الانتخابية، تحت شعار "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، يدعو الناس إلى "دعم قواتنا" لكنه يستخدم صورة لطائرات مقاتلة وأسلحة روسية الصنع".

المصدر: تاس