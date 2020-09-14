طهران: شعوب الدول المطبعة لن تحتمل إسرائيل

انتقد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل، معتبرا أن شعوب الدول المطبعة لن تحتمل "الكيان الصهيوني".

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وجاء تصريح قاليباف خلال استقباله اليوم الاثنين رئيس ائتلاف "دولة القانون" العراقي نوري المالكي، حيث قال: "رأينا اليوم أن بعض الحكومات العربية تحاول فرض تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، لكن شعوب هذه الدول غير مستعدة لتحمل الكيان الصهيوني".

وتابع: "إذا قام مسؤولو الدول، وخاصة الدول الإسلامية، بأداء واجباتهم على أكمل وجه، فإن مؤامرات الأعداء ستحبط بلا شك".

من جانبه، أعرب نوري المالكي عن أسفه الشديد لحراك التطبيع موكدا أن ذلك سيفتح الطريق أمام مشاكل جديدة في العالم الإسلامي، وأضاف: "يجب أن نقف مع توافق وتقارب ضد عملية تطبيع العلاقات مع محتلي القدس".

وأشار إلى أن "علاقات أنور السادات مع الكيان الصهيوني في مصر حدثت أثناء الحرب وبعدها، لكن هذه المؤامرة تجري الآن بضغوط سياسية واقتصادية يجب معالجتها".

كما قال: "أعتقد أن الدول القوية يمكنها أن تصمد أمام نفوذ الأجانب، فإذا استسلمت الحكومات أمام ضغوط أعداء الشعوب، فبإمكانها المقاومة".

المصدر: وكالة أنباء البرلمان الإيراني "ICANA"