قاليباف: تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل سيزعزع أمن منطقة الخليج

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، على أن تطبيع الإمارات والبحرين لعلاقاتهما مع إسرائيل سيزعزع أمن منطقة الخليج بالكامل.

وقال قاليباف، إن "أمريكا تجبر دولا في منطقة الخليج على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل".

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: بحثنا المؤامرات الجديدة التي تحيكها إسرائيل وامريكا في المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وعلاقاتنا فيها في الظروف الجديدة".

بدوره، أكد رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، على أن "العدو يسعى اليوم إلى شن حرب نفسية واعلامية واقتصادية لبث اليأس في نفوس الإيرانيين وإيجاد خلل في القضايا الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".

وتأتي التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين، عقب اجتماع ضم الرئيس الايراني حسن روحاني ومستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي بحث تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران وتطبيع علاقات البحرين والإمارات مع إسرائيل.

وأعلنت كل من الإمارات والبحرين تباعا، عن توصلهما إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر المقبل في البيت الأبيض بواشنطن.

المصدر: RT