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"تيك توك" تعرض على الإدارة الأمريكية اقتراحا بشأن صفقة البيع لـ"أوراكل"

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Reuters
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أعلنت شركة "تيك توك"، أنها قدمت اقتراحا لوزارة الخزانة الأمريكية تعتقد أنه سيعالج المخاوف الأمنية لواشنطن، بما يتيح الحفاظ على عمل التطبيق في الولايات المتحدة.

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وقالت الشركة في بيان عنها: "سيمكننا هذا الاقتراح من مواصلة دعم مجتمعنا في الولايات التمحدة المكون من 100 مليون شخص من محبي "تيك توك" كمنصة للتواصل والترفيه، إضافة إلى دعم مئات الآلاف من أصحاب الأعمال الصغيرة والمبدعين الذين يعتمدون على التطبيق لتنمية سبل عيشهم ومشاريعهم".

وسبق أن أكدت شركة "أوراكل" الأمريكية مشاركتها في الصفقة المحتملة مشيرة إلى أنها تقضي بأن تكون شريكا في "توفير تكنولوجيا موثوق فيها" لخدمات "تيك توك" في الولايات المتحدة.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الخطة تشمل إنشاء شركة TikTok Global تضمن 20000 وظيفة جديدة. 

وأعلنت الخزانة الأمريكية 20 سبتمبر الجاري، موعدا نهائيا لبيع عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة. 

المصدر: RT + وكالات

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