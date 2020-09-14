روسيا تطلع الأمم المتحدة على وثائق حول وقف أوكرانيا ضخ المياه إلى القرم

قالت ناتاليا بوكلونسكايا، نائبة رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، إنها أرسلت إلى الأمم المتحدة، بيانات تتعلق بقطع أوكرانيا إمدادات المياه العذبة عن شبه جزيرة القرم.

وأضافت بوكلونسكايا، التي تمثل جمهورية القرم في مجلس النواب بالبرلمان الروسي: "ردا على اقتراح مكتب الأمم المتحدة، بخصوص تقديم معلومات إضافية حول مسألة حصول القرم على المياه، قمت من جانبي بجمع المواد ذات الصلة وأرسلتها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت".

وتابعة البرلمانية الروسية: "تحتوي المواد المذكورة، على معلومات حول الإجراءات غير القانونية من جانب سلطات أوكرانيا العضو في الأمم المتحدة، والتي حرمت عمدا الملايين من الحق المشروع في الحصول على مياه الشرب، مما يخلق تهديدا حقيقيا لحياة وصحة سكان شبه الجزيرة، فضلا عن إلحاق الضرر بالبيئة في هذا الجزء من جنوب شرق أوروبا".

ظهرت مشكلة توفير المياه للسكان ولري الأراضي في القرم في عام 2014، عندما قطعت أوكرانيا من جانب واحد، المياه الواردة عبر قناة شمال القرم من مقاطعة خيرسون الأوكرانية إلى شبه الجزيرة.

هذه القناة كانت توفر ما يصل إلى 90٪ من احتياجات شبه الجزيرة من المياه. وفي الوقت الراهن يتم توفير المياه من المصادر المحلية.

المصدر: تاس